İnegöl’de Traktör Altında Çocuk Yaralandı

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, traktörün altında kalan 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleşti. 2 yaşındaki Batu K., evinin önünde hareket halindeki babası Ali K. (26) tarafından kullanılan 16 KOG 26 plakalı traktörün aniden önüne atlarken, duramayan traktör çocuğun üzerinden geçti.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ağır yaralı olarak ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Batu K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın ardından durumunun kritik olduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu hemen kucaklayarak alıp koştukları gözlendi.