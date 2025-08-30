İnegöl’de Traktör Altında Çocuk Yaralandı

İNEGÖL’DE TRAKTÖR ALTINDA KALAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünde babası tarafından kullanılan traktörün önüne atlayan 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralanıyor. Olay, akşam saat 20.30 civarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

TRAKTÖR HAREKETE GEÇTİĞİ ANDA OLDU

Batu K. isimli çocuk, babası Ali K. (26) tarafından kullanılan 16 KOG 26 plakalı traktörün harekete geçtiği anda aniden önüne atlıyor. Traktör duramayarak çocuğun üzerinden geçiyor. Ailesi, ağır yaralanan Batu’yu özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıyor. Hastaneye gidildiğinde aile büyük bir üzüntü yaşıyor ve yakınları olay anında taşkınlık çıkarıyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarılırken, Batu daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri incelemelerini başlatıyor.