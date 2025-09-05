İnegöl’de Traktör Altında Kadın Yaralandı

YAŞLI KADIN TRAKTÖR ALTINDA KALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörün altında kalan bir yaşlı kadın ciddi şekilde yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl’e bağlı Eymir Mahallesi’ndeki bir tarla yolunda ortaya çıktı. Deniz A. yönetimindeki 16 AY 262 plakalı traktör, çukura girdiğinde dengesini kaybeden Süheyla A. (68) traktörden düştü.

TRAKTÖR TEKERLEĞİ KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Yere düşen Süheyla A.’nın üzerinden traktörün tekerleği geçti. Ağır yaralanan kadına, haber verilmesi üzerine olay yerine ulaştırılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma komutanlığı ekipleri, soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor. Olayın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.