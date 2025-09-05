Haberler

İnegöl’de Traktör Altında Kadın Yaralandı

YAŞLI KADIN TRAKTÖR ALTINDA KALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörün altında kalan bir yaşlı kadın ciddi şekilde yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl’e bağlı Eymir Mahallesi’ndeki bir tarla yolunda ortaya çıktı. Deniz A. yönetimindeki 16 AY 262 plakalı traktör, çukura girdiğinde dengesini kaybeden Süheyla A. (68) traktörden düştü.

TRAKTÖR TEKERLEĞİ KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Yere düşen Süheyla A.’nın üzerinden traktörün tekerleği geçti. Ağır yaralanan kadına, haber verilmesi üzerine olay yerine ulaştırılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma komutanlığı ekipleri, soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor. Olayın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 30 Kilo Skunk

Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı.
Haberler

Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.