Haberler

İnegöl’de Traktör Altında Kalan Çocuk

İNEGÖL’DE TRAKTÖR KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktör altında kalan 2 yaşındaki Batu K. ağır yaralandı. Olay, akşam saat 20.30 sularında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Batu K., evinin önünden hareket eden babası Ali K.’nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duranamayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.