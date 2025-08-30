İnegöl’de Traktör Altında Kalan Çocuk

İNEGÖL’DE TRAKTÖR KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktör altında kalan 2 yaşındaki Batu K. ağır yaralandı. Olay, akşam saat 20.30 sularında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Batu K., evinin önünden hareket eden babası Ali K.’nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duranamayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.