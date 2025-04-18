İnegöl’de Traktör Bisikletliye Çarptı

BİSİKLETLE DOLAŞIRKEN TRAKTÖR ÇARPTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisiklet sürerken traktörün çarptığı 6 yaşındaki Muhammed A. yaralandı. Kaza, saat 17.30 civarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Suriyeli uyruklu Muhammed A., bisikletiyle cadde üzerinde dolaşırken, Hamza Y. (34) tarafından yönetilen 16 KHP 62 plakalı traktör ona çarptı. Çarpma sonucunda devrilen bisikletten düşen çocuk, yaralanarak yerden kalkamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaralı çocuğa gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Muhammed A. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.