İnegöl’de Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA ANINDA TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKTI

İnegöl ilçesinde meydana gelen kaçış kontrolü kaybeden bir traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Maden Mahallesi’nde gerçekleşti. Eyüp U. (43) yönetimindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak çukura düştü.

BÖLGEYE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, kaza yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eyüp U.’nun durumu kritik olduğu ifade edildi. Jandarma, kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.