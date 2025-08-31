İnegöl’de Traktör Kazası Meydana Geldi

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza ile ilgili görüntüler gün yüzüne çıktı. Kaza, dün saat 21.00 sularında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleşti. 2 yaşındaki Batu K., evinin önünde hareket eden babası Ali K. (26) tarafından kullanılan 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Durumun farksız kalan traktör, çocuğun üzerinden geçti.

İLK MÜDAHALE VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın ardından ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına detaylı bir şekilde yansıdı. Görüntülerde, çocuğun hareket halindeki traktörün önüne koşarak gelmesi, arka ve ön lastiklerin üzerinden geçmesi ve durumu fark eden aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp koşması görünüyor.