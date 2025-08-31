İnegöl’de Traktör Kazası Meydana Geldi

BATU K.’NIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen bir traktör kazasında 2 yaşındaki Batu K.’nın durumu ciddi. Olay, İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde, saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre Batu K., evinin önünde bulunan babası Ali K. (26) tarafından kullanılan 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Durumu göremeyen babası, traktörün kontrolünü kaybetti ve çocuğun üzerinden geçti. Ailesinin hemen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü çocuk, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, çocuğun hareket hâlindeki traktörün önüne doğru koştuğu anı gösteriyor. Traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği dikkat çekiyor. Olayı gören sokaktaki aile bireyleri, durumu fark ettikten sonra hızlıca çocuğu kucaklayıp yardıma koşuyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.