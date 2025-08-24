İnegöl’de Traktör Şarampole Yuvarlandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

İnegöl ilçesine bağlı Aşağıballık ve Çitli mahalleleri arasında gerçekleşen bir kaza, traktör sürücüsü Kenan A. (53) için ciddi sonuçlar doğurdu.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN TRAKTÖR

Tarlasına gitmek üzere yola çıkan Kenan A., kontrolünü kaybederek traktörüyle yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Bu kaza sonucunda traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde ambulans sevk edildi ve Kenan A. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili detaylı araştırma başlattı.