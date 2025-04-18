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İnegöl’de Traktöre Çarpan Çocuk Yaralandı

DÜŞME VE YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bisikletiyle traktöre çarpan 6 yaşındaki çocuk yaralanıyor. Kaza, saat 17.30 civarında Deydinler Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Cadde üzerinde bisikletiyle ilerleyen 6 yaşındaki Muhammed A., kontrolünü kaybederek aynı yöne giden Hamza Y. yönetimindeki 16 KHP 62 plakalı traktöre çarpıyor.

HASTANEYE KALDIRILMA DURUMU

Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralanıyor. Yaralı çocuk, kaza yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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