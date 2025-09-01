İnegöl’de Traktörle Çarpışan Araçta Yangın

İNEGÖL’DE GÜNDE GÜNDÜZ KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, önünde giden traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Ayşegül S. (38) ve kızı Ravza T. (13) yaralandı. Kaza sonrası otomobil alev aldı ve yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Ayşegül S. idaresindeki 16 BDR 857 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Tuncay Ç. yönetimindeki 16 KNP 70 plakalı çekirdek yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza neticesinde Ayşegül S. ve kızı Ravza T. yaralandı. İkili otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulmayı başardı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFFİK AKIŞI VE YANGIN MÜDAHALESİ

Otomobilin yangını, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yola dökülen çekirdekler nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından bölgedeki ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.