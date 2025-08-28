İnegöl’de Traktörle Otomobil Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve bu kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl’ün Çitli Mahallesi bölgesinde meydana geldi. İnegöl’den Boyüzük’e doğru hareket eden 27 yaşındaki Fatih Mehmet A. yönetimindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, 36 yaşındaki Rıdvan Ö. tarafından kullanılan 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

KAZADAN ETKİLENENLER VE YARDIM EKİPLERİ

Kaza sonucunda traktörde bulunan 30 yaşındaki yolcu Yunus D. yaralandı. Olay yerine hızla sağlık, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.