İnegöl’de Uçuruma Düşen Araç

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma düşmüş. Kazada toplam 3 kişi yaralanmış. Olay saat 23.30 sıralarında, İnegöl’ün kırsal kesimlerinden Çayyaka Mahallesi’ne ait Boğazova mevkiinde gerçekleşmiş.

SÜRÜCÜ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Hanefi G. (18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlanmış. Araç, ağaçlara çarparak durabilmiş. Kazada, sürücü Hanefi G. ve araçtaki diğer yolcular Özkan Ş. (18) ile Eylül H. (17) yaralanmış.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE HASTANEYE KALDIRILMA

Olayın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderilmiş. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kurtarılmış. Uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşınmış. Jandarma, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmış.