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İnegöl’de Uyuşturucu İçen 8 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU İÇERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir bağ evinde düzenledikleri baskında uyuşturucu içerken suçüstü yakalanan 8 kişiyi gözaltına aldı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbarda, kırsal İsaören Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde toplanan kişilerin uyuşturucu kullandıkları bildirildi.

BASKINDA YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirtilen adreste gerçekleştirilen baskında uyuşturucu kullanan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet ‘payp’ olarak adlandırılan uyuşturucu içme aparatı ve çeşitli uyuşturucu kullanım materyalleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19), ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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