İnegöl’de Uyuşturucu Partisi YapıldI

Uyuşturucu Partisi İhbarı Üzerine Operasyon

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri, bir bağ evinde uyuşturucu partisi düzenleyen 8 kişiyi suçüstü yakaladı. İnegöl Jandarma Komutanlığı, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi’ndeki bir bağ evinde uyuşturucu partisi yapılacağına dair bilgi aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçti.

Şahısların Suçüstü Yakalanması

Ekipler, şahısları yakından takip ederek tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, şahısların üzerinde ve bulundukları alanda 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli aparatların bulunduğu belirlendi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Suçüstü yakalanan şüpheliler, M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.