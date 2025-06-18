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İnegöl’de Yangın, 1 Kişi Etkilendi

İNEGÖL’DE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartman çatısında meydana gelen yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, saat 20.00 sularında Akhisar Mahallesi Ergül Sokak’ta yer alan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek etrafa yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, olay yerindeki ambulansta tedavi altına alındı. Yangın sonucunda apartmanın çatısı kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeninin araştırılması sürüyor.

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