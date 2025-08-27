Haberler

İnegöl’de Yangın 1 Saatte Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI MAHALLEDE MÜDAHALELER BAŞLATILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen ot yangını, ekiplerin ve mahallelinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında 20 dönümlük bir alan zarar gördü. Kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde saat 15.00 civarında yangın başladı. Mahalleliler, traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaçlama tankerlerine su doldurarak alevlere müdahale etti.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgedeki yangın ihbarıyla birlikte, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Hem ekiplerin hem de mahallelinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, bir saat içinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

