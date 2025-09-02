İnegöl’de Yangın, 5 Bin Saman Yanmış

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, küçükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte meydana gelen yangın büyük hasara yol açtı. Yangın, saat 16.30 sıralarında, Boğazköy Mahallesi’nde Galip Duyan’a ait samanlıkta başladı. Samanlıktan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen Gönül K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangında 5 bin balya samanın yanarak kül olduğu ifade edildi. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.