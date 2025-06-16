İnegöl’de Yangın Atıkları Yaktı

BURSADA YANGIN OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinin bahçesinde çıkan yangında, atık parça sünger ve kumaş tamamen kül oldu. Yangın, sabah saat 09.00 civarında Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan 15’inci Mobilya Sokak’taki mobilya imalathanesinin bahçesinde başladı.

ALEVLERİN YÜKSELİŞİ VE MÜDAHALE

Parça sünger ve kumaş atıklarından çıkan alevleri gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin mobilya imalathanesine sıçramasını önlemek için hızlıca müdahale etti. Yapılan yarım saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Bu durum, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer olayların yaşanmaması için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.