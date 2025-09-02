İnegöl’de Yangın Çıktı, 1 Yaralı

İNEGÖL’DE YANGIN’

İnegöl ilçesindeki küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın meydana geldi. Yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Boğazköy Mahallesi’nde, Galip Duyan’a ait çiftliğin samanlığında başladı. Olay anında yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesi’ne iletti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler olay yerine müdahale ederek yangını 1 saatte söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda samanlıkta hasar oluştu. Bu esnada dumandan etkilenip bayılan Gönül K., olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangın, 5 bin saman balyasının yanmasına yol açtı. Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.