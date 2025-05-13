İnegöl’de Yangın, İş Yeri Kurtarıldı

ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ YANGINA NEDEN OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli bir genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları ateşe vererek yangın çıkardı. Alevler, iş yeri sahibinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, saat 01.00 civarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde bulunan bir bakkalda gerçekleşti.

ALEVLERİ GÖREN İŞ YERİ SAHİBİ MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, 25 yaşındaki zihinsel engelli Burak Y., bidon içindeki benzini bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi. O sırada alevleri gören iş yeri sahibi, su kullanarak yangını kontrol altına aldı ve büyümeden söndürdü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın çıkışıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve olay detaylı bir şekilde araştırılıyor. Duyarlı vatandaşların hızlı hareketi olası bir facianın önüne geçti.