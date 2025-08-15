İnegöl’de Yangın, İtfaiye Eri Yaralandı

İNEGÖL’DE YANGIN OLAYI MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıkıyor. Olay sırasında yangın söndürme çalışmaları sürerken, bir itfaiye eri araçtan düşerek ağır yaralanıyor. Yangın, saat 21.30 sıralarında İnegöl-Bursa karayolu Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde meydana geliyor. Belirlenemeyen bir sebeple geri dönüşüm ürünlerinin bulunduğu alanda yangın başlıyor.

ÇALIŞMALARA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendiriliyor. Tesiste zaman zaman patlamalar yaşanarak yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren mücadelesinin ardından söndürülüyor. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, dengesini kaybederek itfaiye aracının üzerinden düşen 28 yaşındaki itfaiye eri Hüseyin E. ağır yaralanıyor. Yaralı itfaiye eri, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hüseyin E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğreniliyor. Yangınla ilgili olarak olayın nedenine dair araştırmalar başlatılıyor.