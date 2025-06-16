İnegöl’de Yangın Kontrol Altına Alındı

İNEGÖL’DE YANGIN URLARINDAKİ ATIKLAR ALEV ALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin bahçesinde bulunan atıklar yangın çıkardı. Olay Mahmudiye Mahallesi’ndeki 15. Mobilya Sokak’ta gerçekleşti. Bahçedeki atıkların alev almasıyla birlikte yangın hızla yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberinin verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, imalathaneye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz araştırılıyor.