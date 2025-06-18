İnegöl’de Yangın Kontrol Altına Alındı

İNEGÖL’DE YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl girişinde yer alan geri dönüşüm tesisinde aniden başladı.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ ALEV ALDI

Tesisteki geri dönüşüm malzemeleri, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev almaya başladı. Yangın, yanıcı maddelerin etkisiyle hızla yayıldı. Olayın bildirimi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının ne sebeple çıktığına dair detaylı bir inceleme başlatıldı.