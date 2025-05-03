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İnegöl’de Yangın Kontrol Altına Alındı

İNEGÖL’DE YANGIN ÇIKTI

YANGININ ÇIKTIĞI BILGISI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir mobilya imalathanesinin çatı katında yangın meydana geldi. Yangın, Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak’taki fabrikada saat 12.30 civarında başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar sonrası, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının etkisiyle imalathanenin çatı katında hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili olarak bir soruşturma açtı.

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