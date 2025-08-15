İnegöl’de Yangında İtfaiye Eri Yaralandı

İTFAİYEDEN DÜŞEN PERSONEL AĞIR YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangına müdahale sırasında itfaiye eri Hüseyin E. (28) ağır yaralandı. Yangın, İnegöl-Bursa karayolunun Akhisar Mahallesi mevkisinde, saat 21.30 sıralarında çıktı. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hemen olay yerine yönlendirildi. Geri dönüşüm tesisindeki yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.

AMBULANSA KALDIRILDI

Bu süreçte, itfaiye eri Hüseyin E., yangın söndürme çalışmaları esnasında dengesini kaybetti ve itfaiye aracının üzerinden düştü. Olayın ardından yaralı itfaiye eri, bölgeye gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Yangının nedenine dair araştırmalar devam ederken, polis konu hakkında soruşturma başlattı.