İnegöl’de Yanmış Araç İtfaiye Tarafından Söndürüldü

OTOMOBİL YANARAK HASAR GÖRDÜ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 06 EB 5739 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde motor kısmından alev aldı.
SÜRÜCÜ HIZLA YARDIM İSTEDİ
Aracın yandığını gören sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobilde ciddi hasar meydana geldi.