Haberler

İnegöl’de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

İNEGÖL’DE YAŞLI BİR ADAMIN CENAZESİ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşayan bir adamın evinde ölü bulunması olayı yaşandı. Olay, Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi’ndeki apartmanın zemin katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

ÜST KATTAKİLER KÖTÜ KOKUYU FARK ETTİ

Apartmanın üst katında yaşayan vatandaşlar, zemin kattan gelen kötü kokuları fark ederek durumu hemen 112 acil servisine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde 70 yaşındaki Mesut Nazlı’nın hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Mesut Nazlı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manchester United’da Altay Bayındır İçin Transfer İddiası

Manchester United, Real Madrid'den Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i transfer etmeyi planlıyor. 40 milyon euro bütçe ayıran kulüp, Altay Bayındır'ın geleceğini de etkileyebilir.
Haberler

Kaymaklar Köyü’nde Çatı Katı Yangını Çıktı

Karadeniz Ereğli'deki bir evin çatı katında yangın çıktı. Can kaybı yok, ancak maddi hasar mevcut. Olayın nedeni üzerine soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.