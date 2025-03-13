İnegöl’de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

İNEGÖL’DE YAŞLI BİR ADAMIN CENAZESİ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşayan bir adamın evinde ölü bulunması olayı yaşandı. Olay, Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi’ndeki apartmanın zemin katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

ÜST KATTAKİLER KÖTÜ KOKUYU FARK ETTİ

Apartmanın üst katında yaşayan vatandaşlar, zemin kattan gelen kötü kokuları fark ederek durumu hemen 112 acil servisine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde 70 yaşındaki Mesut Nazlı’nın hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Mesut Nazlı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.