İnegöl’de Yavru Ayı Telef Oldu

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAVRU AYI TELEF OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı yaşamını yitirdi. Kaza, saat 00.30’da Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Mezit boğazında gerçekleşti. Bozüyük yönünden İnegöl’e seyahat eden Ahmet Mert E. (24) idaresindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, aniden karayoluna çıkan yavru ayıya çarptı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDE GEREKENLER YAPILDI

Çarpmanın ardından araçta maddi hasar meydana gelirken, yavru ayı maalesef telef oldu. Olay yerinde jandarma ve bölge trafik ekipleri göreve çağrıldı. Trafik ekipleri, kazanın olduğu yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açarken, telef olan ayının temizlik ekipleri tarafından alınıp toprağa gömülmesi sağlandı.