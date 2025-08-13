Haberler

İnegöl’de Yavru Ayı Telef Oldu

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAVRU AYI TELEF OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı yaşamını yitirdi. Kaza, saat 00.30’da Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Mezit boğazında gerçekleşti. Bozüyük yönünden İnegöl’e seyahat eden Ahmet Mert E. (24) idaresindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, aniden karayoluna çıkan yavru ayıya çarptı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDE GEREKENLER YAPILDI

Çarpmanın ardından araçta maddi hasar meydana gelirken, yavru ayı maalesef telef oldu. Olay yerinde jandarma ve bölge trafik ekipleri göreve çağrıldı. Trafik ekipleri, kazanın olduğu yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açarken, telef olan ayının temizlik ekipleri tarafından alınıp toprağa gömülmesi sağlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Haberler

Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.