İnegöl’de YKS Adayları Zorlandı

ÖĞRENCİLER SINAV İÇİN HAZIRLANIYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Sınav günü gelen beklenmedik durumlar, bazı adayların zor anlar yaşamasına neden oldu.

KİMLİĞİNİ DÜŞÜREN ADAY YARDIM İSTEDİ

YKS adayı İlayda Pehlivan, sınav merkezi olan Küçükçalık Anadolu Lisesi’ne giderken kimliğini kaybetti. Heyecanla okul önüne gelen genç kız, Yunus polis ekiplerinden yardım talep etti. Polis ekipleri, genç kızı motosikletleri ile Nüfus Müdürlüğüne götürdü. Neyse ki, bir vatandaş yolda bulduğu kimliği okul görevlisine teslim etti. Yapılan kontrollerde kimliğin İlayda Pehlivan’a ait olduğu belirlendi ve polis ekipleri hızla genç kızı sınav merkezine ulaştırdı.

SINAVA YETİŞEMEYEN BAŞKA BİR ADAY

Diğer yandan, başka bir erkek öğrenci de sınav merkezine ulaşmak için son dakikada koşmak zorunda kaldı. Ancak yapılan inceleme sonucunda, kimliğini unutan genç sınav merkezinden çıkarıldı. Bu durum onu, büyük bir hayal kırıklığına uğratarak evine geri dönmesine neden oldu. Sınav günü yaşanan bu olaylar, öğrencilerin heyecanının yanı sıra dikkatli olmaları gerektiğini de gözler önüne seriyor.