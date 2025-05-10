İnegöl’de Yurt Yangını Çıktı

ÜNİVERSİTE YURDUNDA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, üniversite öğrencilerinin bulunduğu bir erkek öğrenci yurduna yangın sıçradı. Yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 öğrenci dumandan etkilendi. Yangın, akşam saat 19.30 civarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Aşkın Sokak üzerindeki bir vakfa ait yurtta meydana geldi. Yurdun bahçesindeki kazan dairesinde, henüz bilinmeyen bir sebeple ateş başladı.

ÖĞRENCİLER PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Alevleri gören öğrenciler, telaşla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yurtta kalan öğrenciler, güvenlik sebebiyle tahliye edildi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucunda binanın bir kısmında hasar oluştu. Dumandan etkilenen 3 öğrenciye, sağlık ekipleri olay yerinde ambulansta oksijen tedavisi uyguladı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni araştırma aşamasında.