İnegöl’de Yurt Yangını Meydana Geldi

İNEGÖL’DE YANGIN OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak’ta yer alan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kazan dairesinde ortaya çıktı. Yangını gören öğrenciler, hızlı bir şekilde yurttan çıkarak İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Öğrencilerin yurttan tahliyesi gerçekleştirildi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının etkilediği yurdun bir kısmında hasar meydana geldi. Olay sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenciye, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında müdahale yapıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni konusunda çalışmalar sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirecek.