İnegöl’de Zincirleme Kaza Meydana Geldi

ZİNCİRLEME KAZADA POLİS MEMURLARI YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, polis aracıyla birlikte toplamda 3 araç karıştı ve 2 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Cami Aralığı Sokak ile Kurtuluş Sokak’ın kesiştiği noktada gerçekleşti. Kavga ihbarına gitmekte olan polis memuru A.D. (33) yönetimindeki polis aracı, Kurtuluş Sokak üzerinde ilerleyen Gürkan B. (33) idaresindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

KAZA SONUCUNDA İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 16 BHH 711 plakalı başka bir araca çarparak durdu. Zincirleme kazada yaralanan polis memurları A.D. ve yanındaki M.A.A. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumları iyi. Ayrıca, hafif ticari araç sürücüsü Gürkan B., ifadesini vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.