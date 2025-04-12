İnegöl’de Zincirleme Kaza Meydana Geldi

ZİNCİRLEME KAZA BİLDİRİSİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada üç aracın karıştığı trafik kazası sonucunda bir araç, site duvarını yıkarak bahçeye düştü. Bu olayda üç kişi yaralandı. İnegöl’ün çevre yolunda ilerleyen Emre D. (17) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden Eren Y. (22) yönetimindeki araca çarptı. Peşinden ise Ahmet K. (39) yönetimindeki araca da vurarak zincirleme kazanın yaşanmasına sebep oldu.

KAZANIN ETKİLERİ VE YARALILAR

Şiddetli çarpmanın ardından Eren Y.’nin kullandığı otomobil, yolun sağındaki bir sitenin bahçe duvarını yıkarak bahçeye daldı ve evin duvarına çarparak durabildi. Emre D.’nin aracı ise kaldırıma çıktı. Olay sonucunda otomobillerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmeye alındı.

Kaza sonrası, ehliyetsiz olduğu belirlenen Emre D.’ye “Ehliyetsiz Araç Kullanmak” maddesi gereğince 18 bin 678 TL para cezası kesildi. Bu durum, yasaların gereği olarak sürücüye uygulanması gereken bir önlem olarak kaydedildi.