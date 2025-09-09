Haberler

İnegöl’de Ziyaret Sonrası Zehirlenme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyareti esnasında bisküvi yiyen 10’u çocuk 13 kişi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak’taki bir evde, saat 18.00 sularında gerçekleşti. Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret eden yakınları, ikram olarak bisküvi sundu.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti ile fenalaşan bireylerden bazıları şunlardır: Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7). Hastalar, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından, müşahede altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Haberler

Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.