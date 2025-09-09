İnegöl’de Ziyaret Sonrası Zehirlenme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyareti esnasında bisküvi yiyen 10’u çocuk 13 kişi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak’taki bir evde, saat 18.00 sularında gerçekleşti. Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret eden yakınları, ikram olarak bisküvi sundu.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti ile fenalaşan bireylerden bazıları şunlardır: Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7). Hastalar, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından, müşahede altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de soruşturma başlattı.