İnegöl’deki Fabrikada Yangın Çıktı

BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan bir metal fabrikasında yangın gerçekleşti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yangın, OSB 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikada ortaya çıktı. Dumanı gören çalışanlar, durumu yetkililere bildirerek yardım çağırdı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi. Bu konu ile ilgili olarak yerel yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.