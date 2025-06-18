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İnegöl’deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

İNEGÖL’DE YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki geri dönüşüm tesisinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Geri dönüşüm ürünlerinin henüz kesinleşmemiş bir sebeple alev alması üzerine yangın hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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