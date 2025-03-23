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İnegöl’deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

İNEGÖL’DE YANGIN OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Yangın, saat 03.30 sıralarında Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak üzerinde, hurda maddelerin bulunduğu bu tesiste çıktı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Geri dönüşüm malzemelerinden çıkan dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zamanında müdahale ile itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

HASAR TESPİTİ VE SORUŞTURMA

Yangın sonucunda iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatan yetkililer, yangının nedenini araştırıyor.

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