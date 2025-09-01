Haberler

İnegöl’deki Kaza, Bir Kişiyi Kaybettik

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen talihsiz kazada, motosiklet ile bir kamyonun çarpışması sonucu motosiklet üzerindeki iki kişiden biri kurtarılamadı. Kaza, dünkü akşam saat 17.00 civarında Alibeyköy ve Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda oldu. Plakasız motosikletin sürücüsü Birkan T. (18) ile karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) idaresindeki 72 EN 143 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ve arkasındaki yolcu Tarık Bali (29) ağır yaralanarak kaza mahalline yönlendirilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. İlerleyen saatlerde Tarık Bali, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki Bali, yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli incelemeler ve soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları araştırılırken, orada yaşananların sebebi ve sorumlular belirlenecek.

ÖNEMLİ

