İnegöl’deki Kazada Çocuk Yaralandı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK KAMERADA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, otomobilin caddeye aniden koşarak çıkan 4 yaşındaki çocuğa çarptığı görüntüler kaydedildi. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Huzur mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

ÇOCUGA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay sırasında, Sürücü Maşallah Y. (32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, yola aniden fırlayan 4 yaşındaki Aras C.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı ve ailesi tarafından çarpan araçla birlikte İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı çocuğun tedavisi çocuk servisinde sürerken sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi alındı. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda.

