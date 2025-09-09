İnegöl’deki Kreşte Kız Kayboldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçen ay kreş havuzunda boğularak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Berra Dizi’nin ailesi, olayda kreşin ihmali bulunduğunu öne sürdü. Kızlarının sağlık durumu hakkında açıklama yapan acılı anne Beyza Turan, “Berra yüzme bilmiyordu. Kreşten veli grubuna mesaj atılarak o gün kolluk konulmaması istendi. Kızımın herhangi rahatsızlığı yoktu. Boğularak hayatını kaybetti. Sorumlulardan şikayetçiyim” diye konuştu. Berra’nın babası İsmail Dizi ise kreşin denetimden geçirilmediğini vurgulayarak, “Kızımın ölümünden sorumlu olanların tutuklu yargılanmasını istiyorum” sözlerini dile getirdi.

OLAYIN GÖLGESİNDE KALAN İHMALLER

Minik kızın ölümüyle ilgili olarak kreş çalışanlarını sorumlu tutan aile, kızlarının sağlık sorunlarının olmadığını ve boğulma olayının hastane kayıtlarında yer aldığını belirtti. Kızlarının havuzda nöbet geçirdiği yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu vurgulayan aile, yaşananların ardından kreş hakkında başlatılan soruşturma sürecini takip ettiklerini ifade etti. Kreşin belediyeden aldığı yapı ruhsatında havuz bulunmadığı, ruhsatsız havuza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyet onayı verdiği ortaya çıktı.

YAŞANAN TRAJEDİ VE AİLENİN SÖYLEDİKLERİ

Olay, geçtiğimiz ay İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir kreşin havuzunda saat 14.00 civarında meydana geldi. Berra, aynı kreşte yaz tatilinde eğitim almaktaydı. Agar çıkışı yapıldığında küçük kız için sonraki günlerde hastaneye kaldırıldığında durumunun ağır olduğu söylendi. Berra, 7 günlük bir mücadele sonrasında yaşamını yitirdi. Acılı babası İsmail Dizi, “Çocuğumuzun suda ne kadar bir sürede kaldığı belli değil. Okulun bize söylediği 30 saniye, ancak doktorlar 2 ila 5 dakika arasında bir süre olduğunu aktardı” dedi.

KREŞE YAPILAN İTHAMLAR

İsmail Dizi, kreşin yaşanan olaydaki ihmallerine dikkat çekerek, “Havuz kaçak. Kaçak havuzda yüzme etkinliği düzenlendi. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaçak havuza faaliyet onayı vermiş. Çocuk havuzları yönetmelikte can kurtaran bulundurulması gerektiği açıkça belirtilmiş. Havuzun etrafında güvenlik önlemleri yoktu” diye konuştu.

AİLENİN ADALET ARAYIŞI

Kızının kaybı nedeniyle büyük acı yaşayan anne Beyza Turan, olayla ilgili adalet beklentisiyle ilgili olarak, “Kızım sudan çıkarıldığında suni teneffüs yapıldı dediler. Ama bu durum yetersizdi. 112 sağlık ekiplerine yanlış bilgilendirme yapıldığını düşünüyorum. Olayın ardından hala bu kreş açık kalıyorsa bu durum kabul edilemez” ifadesini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE BULGULAR

Devam eden soruşturma çerçevesinde, Berra’nın hayatını kaybettiği havuzla ilgili belgeler savcılığa sunuldu. Hükümetin yetkilileri ile birlikte incelemede, havuzun ruhsatının bulunmadığı kaydedildi. Kreşin yanı başında olup olaya tanık olan kişilerden alınan ifadelerin de süreçte değerlendirileceği öğrenildi. Aile, bu olayın ardından büyüyen infaz taleplerinin ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasının önemini bir kez daha vurguladı.