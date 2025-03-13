İnegöl’deki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanın çalılık alanında bir yangın patlak verdi. Saat 20.30 civarında Ortaköy Mahallesi’nde meydana gelen yangın, hızla yayıldı. Yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yönlendirildi. Ekipler, yangını bir saat içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 50 dönümlük bir alanın küle döndüğü belirlendi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.