İnegöl’deki Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

İNŞAAT USTASI İLE FİRMANIN SAHİBİ ARASINDA ŞİDDETLİ TARTIŞMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaat ustası, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı inşaat firma sahipleri olan iki kardeşi bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralıların yakınları, işçinin evini taşlı saldırıya uğrattı. İnşaat ustası, evine gelen saldırganlardan birini çekiçle başından yaraladı.

TARTIŞMA SONRASI YARALANMALAR YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Hocaköy Mahallesi’ndeki inşaat alanında, 61 yaşındaki Abbas U. ile 36 yaşındaki Yunus D. ve kardeşi 32 yaşındaki Fatih D. arasında alacak-verecek yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve Abbas U., elindeki bıçakla iki kardeşi yaraladı. Olayın ardından yaralı kardeşler, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi sonrası taburcu oldular.

Yaralıların aileleri, Abbas U.’nun evine saldırarak camları taşlarla kırdı. Bu duruma sinirlenen Abbas U., çekiçle kuzenlerinden biri olan 28 yaşındaki İbrahim D.’yi başından yaraladı. Yaralı kuzen, yine özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay anında Abbas U., bir tüfekle havaya ateş ederek durumu daha da tırmandırdı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ekipler, olay yerinde toplanan kalabalığı dağıttı ve Abbas U.’yu gözaltına aldı. Aynı zamanda, Abbas U.’nun tüfeğine de el konuldu. Bıçaklı ve tüfekli kavgaya dair anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.