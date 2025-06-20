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İnegöl’deki Villada Mohammed Abdalla Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Libya uyruklu 71 yaşındaki Mohammed Abdalla, yaşadığı villada ölü olarak bulundu. Olay, Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’taki villada saat 23.00 sıralarında gerçekleşiyor.

KOMŞULARININ İHBARI VE OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Mohammed Abdalla’nın zemin katta hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde Abdalla’nın yaşamını yitirdiğini belirliyor.

ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERME VE SORUŞTURMA

Mohammed Abdalla’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor. Olayla ilgili olarak delil toplanmak üzere soruşturma başlatılıyor.

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