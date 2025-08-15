Haberler

İnegöl’deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi. Bursa-Ankara kara yolundaki geri dönüşüm atık deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiği bildirildi. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, canla başla çalışan ekiplerin müdahalesiyle kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Ancak, yangına müdahale sırasında itfaiye aracının üzerinden düşen itfaiye eri Hüseyin E. (28), olayın ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı.

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

