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İnegöl’deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

İNEGÖL’DE GİRDİŞİMCİ YANGINI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın, akşam saat 21.00 civarlarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki tesisin içinde başladı. Tesisin içindeki geri dönüşüm malzemeleri, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

İHBARI TAKİBEN EYLEM!

Yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla yayıldı. Olay yerine yapılan ihbar ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve başarılı bir şekilde söndürüldü.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı. Ekipler, yangının sebeplerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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