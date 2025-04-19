İnegöl Derneğinde Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir dernek lokalinde meydana gelen olayda, alacak-verecek yüzünden yaşanan kargaşada bir kişi bıçakla ağır yaralanıyor. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi’nde bulunan dernek lokalinde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE GELİYOR

Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında çıkan tartışma, alacak verecek meselesi yüzünden bir anda kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında Metin G., yanında bulundurduğu bıçakla Sebahattin U.’yu karnından yaralıyor. Olayın ardından hemen ihbarda bulunan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Sebahattin U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, şüpheli Metin G.’yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıyor. Kargaşanın nedenleri ve gelişmeleri merakla izleniyor.