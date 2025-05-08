İnegöl Ekipleri, Şahısları Kontrol Etti

UYGULAMALARIN HEDEFİ ŞÜPHELİLER

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilere yönelik bir dizi uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, havadan görüntülenirken, Bursa’nın İnegöl ilçesi merkez mahallelerinde toplamda 10 ayrı noktada gerçekleştirildi. Ekipler, şahısların Genel Bilgi Taramalarını (GBT) kontrol ederken, araçları da titizlikle inceledi.

POLİS EKİPLERİNDEN BÜYÜK OPERASYON

Uygulamalarda 150 polis ekibi görev aldı ve 430 araç kontrol edildi. Yapılan Genel Bilgi Taraması ile 520 şahsın bilgileri kontrol edilirken, 32 araca toplamda 125 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Uygulamadaki polis ekipleri, dur ihtarına uymayan 06 DOJ 04 plakalı otomobilin sürücüsünün hızla kaçışına tanık oldu. Peşine düşen ekipler, sürücüyü kovalamaca sonucunda aracın önüne geçerek durdurdu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA

Yapılan alkol testinde, sürücü Süleyman Y.’nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu durumda, sürücüye farklı maddelerden toplamda 25 bin 389 lira para cezası kesildi. Uygulamanın amacı, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırmak ve olası suçları engellemek olarak belirlendi.