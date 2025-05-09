İnegöl Ekipleri, Şüphelilere Uygulama Gerçekleştirdi

İNEGÖL’DE ŞÜPHELİLERE YÖNELİK UYGULAMA

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilere yönelik geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama havadan görüntülendi, bu da etkinliğin daha geniş bir perspektiften izlenmesini sağladı.

POLİS EKİPLERİ KONTROLLERE DEVAM EDİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, merkez mahallelerde 10 ayrı noktada yapılan uygulamalarda toplam 150 polis ekibi görev aldı. Ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik didik inceledi. Yapılan kontrollerde 430 araç incelendi ve 520 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Ayrıca, 32 araca toplam 125 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Uygulama sırasında, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 DOJ 04 plakalı otomobilin sürücüsü hızla kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polis ekipleri, sürücüyü kovalamaca sonucu aracın önüne geçerek durdurmayı başardı. Yapılan alkol testinde, sürücü Süleyman Y.’nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli maddelerden dolayı toplamda 25 bin 389 lira para cezası kesildi.