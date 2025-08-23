İnegöl Tekstil Fabrikasında İşçi Yaralandı

İŞÇİ ASİT SIRAÇTAN YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında gerçekleşen talihsiz bir olayda, işçi asit sıçraması sonucu yaralandı. Olay, saat 02.00 civarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

33 yaşındaki işçi Salih Ü., çalıştığı esnada makinedeki asidik maddenin vücuduna sıçraması sonucu kollarında ve başında 2. derece yanıklar oluştu. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, işçi yanık ünitesine yatırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma sürecini başlattı. Bu tür kazalar, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.